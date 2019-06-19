Belçika'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
1 saat önce
Belçika'da içinde 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağı otoyol kenarına düştü.
Belçika
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:11 Kaynak: DHA
'da içinde 2 kişinin bulunduğu eğitim uçağı otoyol kenarına düştü. Kazada 60 yaşındaki pilot eğitmeni ve yanındaki kişi yaralandı.
Liege şehrindeki Hannut ve Lincent bölgeleri arasındaki otoyol yakınına bir eğitim uçağı düştü. İçinde 2 kişinin bulunduğu uçak, düştükten sonra yanmaya başladı. Uçaktan alev almadan önce çıkarılan pilot eğitmeni ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
- Belçika
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