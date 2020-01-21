Belçika'da eski milletvekili Özdemir'i tehdit eden kişiye 10 ay hapis cezası - Son Dakika
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Belçika'da eski milletvekili Özdemir'i tehdit eden kişiye 10 ay hapis cezası

12 dakika önce

Belçika Mahkemesi, Brüksel Parlamentosu eski Milletvekili ve halen Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir'e sosyal medyada ölüm tehdidinde bulunan internet kullanıcısına 10 ay hapis cezası verdi.

Belçika'da eski milletvekili Özdemir'i tehdit eden kişiye 10 ay hapis cezası, System.String[]

Belçika Mahkemesi, Brüksel Parlamentosu eski Milletvekili ve halen Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir'e sosyal medyada ölüm tehdidinde bulunan internet kullanıcısına 10 ay hapis cezası verdi.

Temyiz Mahkemesi Liege kentinde yaşayan Alain Binet hakkında Özdemir'e Facebook üzerinden "hakaret ve tehdit ettiği" gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, sanığa verilen 6 aylık hapis cezasını 10 aya çıkardı.

Özdemir, yerel mahkemenin kararı sonrası yaptığı açıklamada, Belçika'da ilk kez sosyal medyadan hakaret ve ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle ceza verildiğini belirtmiş, sosyal medyadan dahi olsa hakaret ve tehdide geçit verilmeyeceğinin adli makamlarca onaylandığını ifade etmişti.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Brüksel Parlamentosu eski Milletvekili Özdemir, başarılı toplumsal çalışmaları nedeniyle Belçika'da Kral Leopold Nişanı'na layık görüldü.

Özdemir, parlamentoda görev yapan en genç ve ilk başörtülü kadın olmuş ve Belçika'nın en etkili 100 kadını arasına girmişti.

Belçika'daki Hristiyan Demokratlar (CDH) partisinde de önemli görevler üstlenen Özdemir, 2011-2016 döneminde "En Etkili 500 Müslümanlar Listesi"nde yer almıştı.

Özdemir, özellikle kadın hakları, ayrımcılık ve İslamofobiyle mücadele gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

1982 doğumlu Özdemir, 29 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Milletvekili, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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