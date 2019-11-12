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Belçika'da Filistinli sığınmacılardan gösteri
7 saat önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistinliler, sığınma başvurularının uluslararası hukuka uygun değerlendirilmesi için gösteri yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:37 Kaynak: AA
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistinliler, sığınma başvurularının uluslararası hukuka uygun değerlendirilmesi için gösteri yaptı.
Victor Horta Meydanındaki Göçmenler Bürosu önünde toplanan yaklaşık 200 Filistinli, uluslararası koruma ve sığınma başvuru dosyalarının haksız yere reddedilmemesi talebinde bulundu.
Belçika hükümetine uluslararası hukuka uyma çağrısı yapan Filistinliler, sığınma başvurularının desteklenmesini istedi.
Göstericiler, ayrıca taleplerini yansıtan pankart ve dövizler ile Filistin bayrakları taşıdı.
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