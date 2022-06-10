Belçika'da Flaman aşırı sağcılar iktidar olurlarsa bağımsızlık ilanı planlıyor - Son Dakika
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Belçika'da Flaman aşırı sağcılar iktidar olurlarsa bağımsızlık ilanı planlıyor

10.06.2022 17:38
Belçika'da Flaman aşırı sağcılar iktidar olurlarsa bağımsızlık ilanı planlıyor

Belçika'nın aşırı sağcı partisi Vlaams Belang, 2024'te yapılacak seçimlerde iktidara gelmeleri halinde Flaman bölgesinin bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyor.

Belçika'nın aşırı sağcı partisi Vlaams Belang, 2024'te yapılacak seçimlerde iktidara gelmeleri halinde Flaman bölgesinin bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyor.

Belçika basınındaki haberlere göre, partinin Genel Başkanı Tom Van Grieken, partisine destek amacıyla düzenlenen bir toplantıdaki konuşmasında, Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerinin ayrılığını bir kez daha gündeme getirdi.

Van Grieken, "Eğer parlamentoda Flaman milliyetçisi bir çoğunluk elde edersem tek taraflı egemenlik ilanı yapacağım." dedi.

Belçika'nın Fransızca konuşan Valon bölgesindeki halka müzakere teklif edeceğini söyleyen Van Grieken, bunun kabul görmemesi halinde 2029'dan itibaren geçerli olacak şekilde Flaman bölgesinin egemenliğini ilan edeceğini söyledi.

Federal sistemle yönetilen Belçika'nın kuzeydeki gelir düzeyi yüksek Flaman bölgesinin aşırı sağ partisi Vlaams Belang, göçmen karşıtı ve ırkçı politikalar izliyor.

Ülkede 2014'te yapılan genel seçimde yüzde 12,6 oy alan parti, 2019'daki son seçimde oylarını yüzde 18,5'e yükselterek ikinci sırada yer almıştı.

Belçika'nın diğer siyasi partileri Vlaams Belang ile ortaklık kurmamış, hükümet ülkedeki muhafazakar, sosyalist, liberal ve çevreci siyasi partilerin yedisinin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.

Vlaams Belang yönetimi, ülkede iktidarı ele geçirebilmek için önce Flaman bölgesinin parlamentosunda en az yüzde 50 çoğunluğu elde etmeleri gerektiğini hesaplıyor ancak Vlaams Belang'ın karşısında 2019'daki seçimde ülke genelinde yüzde 16 oyla birinci parti çıkan diğer Flaman bölgesi partisi N-VA bulunuyor. N-VA da birinci parti olmasına rağmen, Vlaams Belang gibi muhalefette yer alıyor.

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Kaynak: AA

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