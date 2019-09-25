Son Dakika Haberleri: Belçika'da Flaman gençlerin üçte ikisinin psikolojik sorunları var
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Belçika'da Flaman gençlerin üçte ikisinin psikolojik sorunları var

2 saat önce

Belçika'da KU Leuven Üniversitesi tarafından yapılan anket, Flaman bölgesindeki gençlerin yüzde 66'sının psikolojik problemleri bulunduğunu ortaya koydu.

Belçika'da Flaman gençlerin üçte ikisinin psikolojik sorunları var, System.String[]

Belçika'da KU Leuven Üniversitesi tarafından yapılan anket, Flaman bölgesindeki gençlerin yüzde 66'sının psikolojik problemleri bulunduğunu ortaya koydu.

Yerel medyadaki habere göre, üniversiteye bağlı Bağlamsal Psikoterapi Merkezi Başkanı Profesör Inez Germeys'in 13, 15 ve 17 yaşındaki bin 913 genç arasında yürüttüğü araştırmada söz konusu yaş grubunun mental sağlık sorunları mercek altına alındı.

Germeys, yaptığı açıklamada, "Ergenlik çağı, gençlerin karakterinin gelişmesinde önemli bir dönem. Bununla birlikte ergenlik, kaygı, depresyon ve psikozlara da en açık yaş aralığı." dedi.

Araştırma sonuçları, ankete katılan gençlerin neredeyse yarısının basit psikolojik sorunları bulunduğunu gösterdi.

Gençlerden üçte birinin herhangi bir şikayeti bulunmazken, yüzde 15,4'ünün orta, yüzde 2,2'inin ise çok ciddi psikolojik problemleri olduğu görüldü.

Germeys, yüzde 2 civarında gencin kaygıya bağlı psikolojik sorunlarla boğuştuğunu, yüzde 14'ünün de hayali sesler duymak gibi psikozdan ileri gelen sorunlara sahip olduğunu kaydetti.

Öte yandan, araştırma, bazı psikolojik sorunların gençler büyüdükçe arttığını gösterdi.

Buna göre, 13 yaşındaki gençlerin yüzde 11'inin orta ya da şiddetli psikolojik sorunları bulunurken, bu oran 15 yaşındakilerde ikiye katlanıyor. 17 yaşındaki ergenlerde ise söz konusu oran yüzde 27'ye ulaşıyor.

Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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