Belçika'da Fransızca konuşan topluluğun meclisinden Çin'e "Uygur Türkleri" tepkisi - Son Dakika

Belçika'da Valonya- Brüksel Federasyonu Parlamentosunun Genel İşler Komitesinde Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini kınayan tasarı onaylandı.

Fransızca konuşan topluluğun bölgesini yöneten Valonya-Brüksel Federasyonu parlamentosunun Türk milletvekillerinden Sadık Köksal'ın partisi DEFİ'den konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Köksal'ın teklif ettiği tasarının Genel İşler Komitesinde oy çokluğu ile kabul edildiği bildirildi.

Kültürel ve dini ifade özgürlüklerinin yanı sıra insanlık onurunu da zedeleyen eylemlerin karşısında durmanın önemine değinilen açıklamada, "Bu tasarı, Çinli yetkililerin Uygur halkına yönelik baskısını mümkün olduğunca katı bir şekilde kınamayı ve aynı zamanda Belçika'nın çeşitli hükümetlerini Çin rejiminin suistimalleri karşısında daha kararlı davranmaya teşvik etmeyi amaçlıyor." denildi.

Açıklamada Köksal'ın "Çin hükümetinin eylemlerini şiddetle kınamalıyız. Uluslararası toplum siyasi olduğu kadar ekonomik eylemlerini de sürdürmelidir." ifadelerine yer verildi.