Belçika'da futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı - Son Dakika
BBC

Belçika'da futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı

26.12.2020 00:07
Belçika'da futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı, System.String[]

Belçika'da koronavirüs önlemleri kapsamında profesyonel futbolcuların, atılan gol sonrası saha içinde birbirlerine sarılarak kutlama yapması yasaklandı.

Belçika'da koronavirüs önlemleri kapsamında profesyonel futbolcuların, atılan gol sonrası saha içinde birbirlerine sarılarak kutlama yapması yasaklandı.

Yasağa uymayan ve gol sevincini sarılarak yaşayan futbolculara 750'şer euro, bu oyuncuların bağlı olduğu Belçika 1. Futbol Ligi (Proe Leuage) kulüplerine 10'ar bin, 2. lig kulüplerine de beşer bin euro para cezası verilecek.

Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Karel Van Eetvelt tarafından gündeme getirilen öneri, Pro Leauge Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

Belçika 1. Futbol Ligi Yönetim Kurulu, futbol sahalarında uygulanan Covid-19 protokolünü değiştirdi. Değişiklik kapsamında, profesyonel futbolcuların sahalardaki gol sevincine kısıtlama getirildi.

Yeni düzenlemeyle futbolcuların gol sonrası birbirlerine sarılarak kutlama yapması yasaklandı. Yasağı ihlal edenler, saha gözlemcileri tarafından lig yönetimine rapor edilecek.

Kurallara uymayan futbolcular, yayıncı kuruluşun görüntüleri aracılığıyla da saptanacak. Sarılma yasağını ihlal eden futbolculara ve teknik ekibe 750'şer euro para cezası verilecek.

Yasağa uymayan futbolcuların takımları da cezalandırılacak. Kulüplerin, oyuncularını kurallara uymaya zorlamasını amaçlayan karar kapsamında, birbirlerine sarılan futbolcuların yer aldığı 1. lig takımlarına 10'ar bin, ve 2. lig takımlarına da beşer bin euro para cezası uygulanacak.

Belçika 1. Futbol Ligi yönetimi, kararın, kulüplere sorumluluklarını bir kezdaha hatırlatmak, salgın döneminde sağlık çalışanlarına destek ve takdir duygularını ifade etmek için alındığını bildirdi.

Pro Leuge yönetimi, yeni değişiklik konusunda profesyonel kulüpleri uyararak, hafta sonu oynanacak maçlarda sarılma yasağına uyulması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Salgın döneminde toplumun her kesiminden insan sosyal mesafe kuralına uymak için çaba harcarken, futbolcuların gol sonrası birbirlerine sarılarak sevinç gösterisinde bulunmasının topluma kötü örnek olduğu tartışmaları üzerine, Anderlecht kulübü konuyu Belçika Kulüpler Birliği ve Pro Leuage Yönetim Kurulu gündemine taşıdı.

Anderlecht Kulübü CEO'su Van Eetvelt, gol sonrası kucaklaşmanın aynı zamanda futbolcu sağlığını da tehlikeye attığını da söylemişti.

Salgın döneminde hala futbol maçlarının devam etmesinin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Van Eetvelt, "Bu yüzden işini yapamayanlara saygı duymalı ve biraz çaba göstermeliyiz" demişti.

Belçika'da futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı

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Son Dakika Sağlık Belçika'da futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı - Son Dakika

BBC

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