Belçika'da gardiyanlar greve gitti - Son Dakika

Belçika'da cezaevlerinde görevli gardiyanlar, maaşlarının düzeltilmesi talebiyle bir günlük greve gitti.

Gardiyanlar ve ceza infaz kurum personelinin bağlı olduğu sendikalar, ülke genelinde grev duyurusu yaptı. Greve katılımın ne düzeyde olduğu henüz bilinmiyor.

Sendikalar, başkent Brüksel dahil bazı kentlerde grev gözcülerinin görev yaptığı noktalar oluşturdu. Sendika temsilcileri taleplerini iletmek üzere federal hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin yöneticileriyle de görüşmeler yaptı.

Gardiyanlar ve ceza infaz kurumlarının diğer çalışanlarının talepleri arasında maaş artışının yanı sıra yılda 13 maaş sisteminin kendileri için de uygulanması ve yemek çeki verilmesi de bulunuyor.

Sendikalar, en son maaş düzenlemesinin 20 yıl önce yapıldığını ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.