Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'in 2021'deki Kırım ziyareti tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'in 2021'deki Kırım ziyareti tartışma konusu oldu

03.08.2022 14:07
Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'in 2021'deki Kırım ziyareti tartışma konusu oldu

Belçika'da geçen ay göreve gelen Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'in, gazeteci olarak 2021'de Rusya'nın verdiği vizeyle Kırım'a yaptığı ziyaret tartışılıyor.

Belçika'da geçen ay göreve gelen Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'in, gazeteci olarak 2021'de Rusya'nın verdiği vizeyle Kırım'a yaptığı ziyaret tartışılıyor.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım'a, Rusya'nın verdiği vizeyle Rusya üzerinden giden Lahbib'in ziyaretine Ukrayna yönetiminin tepki göstermesinin ardından Belçikalı bakan ilk kez konu hakkında açıklama yaptı.

Belçikalı medya kuruluşlarına röportajlar veren Lahbib, geçen yılki ziyaretinin bir gazetecilik faaliyeti olarak görülmesi ve asla bir diplomatik veya siyasi görevle kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

O dönem yaptığı işin farklı olduğunu vurgulayan Lahbib, bugünkü tercihlerinin daha başka olduğunu ifade etti.

Lahbib, hakkında çıkan tartışmalarla ilgili olarak siyasi rakiplerini suçlayarak, "Gerçekler, bu yaz yapacak başka işi olmayan birileri tarafından manipüle edildi. Bu gerçekten ayıp. Diplomatik ilişkilerin önem taşıdığı mevcut uluslararası gerginlik zemininde siyasi oyunların haklı bir tarafı olamaz." dedi.

Belçikalı milliyetçi siyasetçi Peter de Roover, Lahbib'in geçen yıl Kırım ziyaretinde yaptığı haberle ilgili videoyu paylaşmıştı. Lahbi, videoda "Rusya'yı ziyaret ettiğini" söylüyordu.

Lahbib, 15 Temmuz'da bakanlık koltuğuna oturduktan kısa süre sonra Rus vizesiyle bir tiyatro festivali hakkında Kırım'ı ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ı Rusya üzerinden ziyaret etmenin Ukrayna yasalarına aykırı olduğunu bildirmişti.

Lahbib, Belçika medyasına verdiği röportajlarda "şartlar uygun olduğunda" Ukrayna'yı ziyaret etmek istediğini de söyledi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'in 2021'deki Kırım ziyareti tartışma konusu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'in 2021'deki Kırım ziyareti tartışma konusu oldu - Son Dakika
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