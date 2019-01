Belçika'da Gençler İklim İçin Yürüyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 32 bin eylemci iklim değişikliğine karşı yürüyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 32 bin eylemci iklim değişikliğine karşı yürüyor.



Başkent Brüksel'de çoğu öğrencilerden oluşan on binler, iklim değişikliği için düzenlenen yürüyüşe katılıyor. Bu hafta üçüncüsü düzenlenen yürüyüşe katılım her geçen hafta katlanarak artıyor. Polis kaynaklarının açıkladığı rakamlara göre, yürüyüşe geçtiğimiz hafta 15 bin kişi, bugün de 32 bin kişi katıldı. Yerel saatle 10.00'da Brüksel Merkez İstasyonu önünde toplanmaya başlayan eylemciler, Kraliyet Kütüphanesi, Kraliyet Arşiv Merkezi ve Square Kongre Merkezinin bulunduğu ünlü Mont des Arts semtine doğru harekete geçti ve "iklim değişikliğinden daha sıcağız" gibi sloganlar attı.



Amaç seçim tartışmalarına yön vermek



Belçika'da eylemciler hükümetlerin iklim değişikliğine karşı yeterli olmayan politikaları protesto etmenin yanı sıra, 26 Mayıs günü düzenlenecek federal ve bölgesel seçimlere kadar her perşembe eylem düzenleyip şklim değişikliğine siyasilerin dikkatini çekerek seçim tartışmalarına yön vermeyi amaçlıyor. - BRÜKSEL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay

YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir

2 Metre 30 Santim ve 250 Kilogram Ağırlığındaki Balığı Görenler, Telefona Sarıldı