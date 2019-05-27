Belçika'da genel ve bölgesel seçimler

Belçika'da dün Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle birleştirilerek yapılan genel ve bölgesel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 2'si federal milletvekili olmak üzere Türk kökenli 7 aday parlamentolara girmeye hak kazandı.

Belçika'da dün Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle birleştirilerek yapılan genel ve bölgesel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 2'si federal milletvekili olmak üzere Türk kökenli 7 aday parlamentolara girmeye hak kazandı.

Başkent Brüksel'in Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, Valon Sosyalistler (PS) adına katıldığı yarışta ikinci kez federal parlamentoya seçilme başarısı gösterdi.

Valon Sosyalistlerinin Hainaut listesinin altıncı sırasındaki Özlem Özen, Federal Parlamentoya seçilen diğer Türk kökenli aday oldu.

Daha önce federal düzeyde 6 Türk kökenli vekil bulunuyordu.

Bölge parlamentoları

Flaman Yeşiller'in (Groen) Anvers liste başı adayı ve Eş Başkanı Meryem Almacı, katıldığı bölge seçimlerinde Flaman Parlamentosunda yer almaya hak kazandı.

Brüksel Bölge Parlamentosunda ise Valon Sosyalistlerden (PS) Emin Özkara, Şevket Temiz, Hasan Koyuncu ve İbrahim Dönmez milletvekili olmayı başardı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi

Avrupa Parlamentosu'nda Milletvekili Seçilen 3 Türk Siyasetçi Kimdir?

Mikrofonu Açık Kalan Oğuz Haksever, Erdoğan'ın Sözlerini Eleştirdi

Bülent Arınç'a Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda Görev Verildi