Son Dakika Haberleri: Belçika'da grev nedeniyle 122 uçuş iptal edildi

Belçika'da grev nedeniyle 122 uçuş iptal edildi

1 saat önce

Belçika'da Brüksel Havayolları, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle 122 seferini iptal etme kararı aldı.

Belçika'da grev nedeniyle 122 uçuş iptal edildi, System.String[]
Belçika'da Brüksel Havayolları, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle 122 seferini iptal etme kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:15 

Brüksel, Belçika, Ekonomi
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