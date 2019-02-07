Belçika'da grev nedeniyle 122 uçuş iptal edildi
1 saat önce
Belçika'da Brüksel Havayolları, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle 122 seferini iptal etme kararı aldı.
Belçika
'da Brüksel
Havayolları, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle 122 seferini iptal etme kararı aldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:15
Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi
Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor
İnternetteki Linke Tıklayan Şahıs Binlerce Lirasından Oldu
Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor