Belçika'da Grev Nedeniyle Uçuşlar İçin İptal Kararı
1 saat önce
BRÜKSEL Havayollarından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta ülke çapında düzenleyeceği grev nedeniyle uçuş programında önemli ölçüde aksamalar olacağı belirtildi.
BRÜKSEL Havayollarından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta ülke çapında düzenleyeceği grev nedeniyle uçuş programında önemli ölçüde aksamalar olacağı belirtildi. Brüksel Havalimanı
'ndaki çalışanların da greve katılmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Brüksel Havayollarının söz konusu tarihte 122 seferini iptal etme kararı aldığı bildirildi. Belçika
'da bir süredir devam eden işçi ve işveren temsilcileri arasında çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı. Grev nedeniyle o tarihte ülke çapında tren seferleri, Brüksel'de de metro, tramvay ve otobüs seferleri yapılamayacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:45
Son Dakika! Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var
Son Dakika! Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı
Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı
Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu