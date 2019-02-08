Son Dakika Haberleri: Belçika'da Grev Nedeniyle Uçuşlar İçin İptal Kararı

Belçika'da Grev Nedeniyle Uçuşlar İçin İptal Kararı

1 saat önce

BRÜKSEL Havayollarından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta ülke çapında düzenleyeceği grev nedeniyle uçuş programında önemli ölçüde aksamalar olacağı belirtildi.

Belçika'da Grev Nedeniyle Uçuşlar İçin İptal Kararı, System.String[]
BRÜKSEL Havayollarından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta ülke çapında düzenleyeceği grev nedeniyle uçuş programında önemli ölçüde aksamalar olacağı belirtildi. Brüksel Havalimanı'ndaki çalışanların da greve katılmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Brüksel Havayollarının söz konusu tarihte 122 seferini iptal etme kararı aldığı bildirildi.

Belçika'da bir süredir devam eden işçi ve işveren temsilcileri arasında çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı. Grev nedeniyle o tarihte ülke çapında tren seferleri, Brüksel'de de metro, tramvay ve otobüs seferleri yapılamayacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:45 

Belçika, Brüksel, Güncel
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