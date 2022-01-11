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Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı - Son Dakika

Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı

11.01.2022 13:41
Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı

Belçika'da Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı bir haftada yüzde 85 artarak günlük vakalar 20 binin üzerine yükseldi.

Belçika'da Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı bir haftada yüzde 85 artarak günlük vakalar 20 binin üzerine yükseldi.

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını veren Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, yılın ilk haftasında günlük ortalama vaka sayısı 20 bin 264 oldu. Böylece 1-7 Ocak haftasında vakalar önceki haftaya göre yüzde 85 arttı.

Ülke genelinde yapılan her 100 testten 26'sı pozitif çıktı. Belçika'da son dönemde her gün 80 bine yakın test yapılıyor.

Hastaneye yatırılan hasta sayısı da yüzde 17 artarak günlük 182'ye çıktı. Buna karşın hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş devam etti. Aynı hafta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yüzde 24 azaldı ve günde ortalama 18'e indi.

Belçika genelindeki hastanelerde şu anda yaklaşık 2 bin kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 437'si yoğun bakımda tutuluyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısının yüzde 16 azalması da olumlu karşılanıyor.

Belçika'da ocak ayının sonuna kadar Omicron varyantıyla birlikte Kovid-19 vakalarında artışın sürmesi bekleniyor. Yetkililer, günlük vaka sayılarının 30 bin ile 125 bin arasında olabileceğini hesaplıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Belçika, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı - Son Dakika
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