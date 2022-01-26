Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bine yaklaştı - Son Dakika

Belçika'da günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısı 49 bin 289'a ulaşırken, Omicron varyantı, vakaların yüzde 94,5'ine tekabül ediyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı haftalık verilere göre, 16-22 Ocak arasında, haftalık bazda yüzde 77 artışla günlük ortalama 49 bin 289 yeni vaka tespit edildi.

Omicron varyantı enfeksiyonların yüzde 94,5'ini oluştururken, ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam 2,9 milyondan fazla kişiye virüs bulaştı.

Aynı dönemde, günde ortalama 114 bin 400 test uygulandı ve bunların yüzde 45,2'si pozitif çıktı.

Hastaneye yatış ve can kaybı

Ülkede 19 ve 25 Ocak arasında, yüzde 51 artışla her gün ortalama 330 kişi hastaneye kaldırıldı. Toplam 3 bin 438 hasta şu anda hastanelerde ve bunların 367'si yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Yoğun bakım oranında geçen haftaya göre yüzde 6'lık düşüş kaydedildi.

Ölü sayısı ise yüzde 20'lik artışla 25 olarak kayıtlara geçti. Salgının başlangıcından bu yana ülkede 28 bin 900'den fazla can kaybı oldu.

Takviye doz aşı

Belçika'da yaklaşık 6,3 milyon kişi takviye doz aşı oldu. Bu, toplam nüfusun yüzde 55'ine ve yetişkin nüfusun yüzde 68'ine denk geliyor.

Ülkede, nüfusun yüzde 76,8'i tam aşılı durumda.

Belçika'da ay başından bu yana yüksek riskli bir kişi ile temas edenlere karantina ve PCR testi şartları kaldırıldı, karantina süresi 7 güne düşürüldü.