Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 1000'i aştı - Son Dakika

Belçika'da mart ayından beri düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederek günlük 1006'ya ulaştı.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, yeni vaka sayısı 4-10 Temmuz haftasında keskin bir artışla 1006 olarak kaydedildi.

Hastaneye yatırılan hasta sayısı da artarken, 7-13 Temmuz tarihleri ??arasında, önceki 7 günlük döneme göre yüzde 11 artışla her gün ortalama 17,6 kişi Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Son rakamlara göre, 90'ı yoğun bakıma muhtaç toplam 239 kişi hastanede tedavi görüyor.

Belçika genelinde virüsün yol açtığı ölüm sayısı 25 bin 205'e ulaşırken, 4 ila 10 Temmuz'da günde ortalama 2,1 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada toplam nüfusun yüzde 66,1'ine ve yetişkin nüfusun yüzde 81,3'üne tekabül eden 7 milyon 615 bin 248 Belçikalı, ilk aşı dozunu aldı. Toplam nüfusun yüzde 43,1'ini ve yetişkinlerin yüzde 53,8'ini oluşturan 4 milyon 962 bin 193 kişi de tam aşılandı.

Son olarak 22 Mart haftasında artan ve 5 bine yaklaşan vakalar, salgın tedbirleri ve aşılamaların hızlanmasıyla azalmış, Belçika hükümeti tedbirlerin çoğunu mayıs ve haziranda gevşetmişti.