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Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu - Son Dakika

Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu

20.06.2021 17:35
Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu, System.String[]

Belçika'da yaklaşık 1 ay önce birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan ve "terör tehdidi" oluşturduğu ifade edilen firari aşırı sağcı asker Jürgen Conings'in cansız bedeni, belediye başkanı tarafından ormanlık alanda bulundu. İlk incelemelere göre, Conings'in intihar ettiği tahmini üzerinde duruluyor.

Belçika basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı askeri arama operasyonlarının yürütüldüğü ormanlık alanın yakınındaki Maaseik adlı kasabanın belediye başkanı, bisiklet gezintisi sırasında çevreye ağır koku yayan bir cesede rastladı.

BAŞKAN EKİPLERE HABER VERDİ

Belediye Başkanı Johan Tollenaere, polis ve itfaiyeye haber verdi. Yerel basındaki haberlere göre, cesedi ve bölgeyi inceleyen polis yetkilileri, cesedin Conings'e ait olduğunu bildirdi.

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİALARI ÜZERİNDE DURULUYOR

Kesin kararın verilmesi için cesede otopsi yapılacağı açıklandı. Savcılık yetkilileri, ilk incelemeler sonucunda Conings'in ateşli silahla intihar ettiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

AĞIR SİLAHLAR ÇALMIŞTI

Belçika ordusunda görev yapan aşırı sağcı asker Conings, tehdit içeren veda mektupları bırakarak geçen ay ortadan kaybolmuştu. Terör listesine alınan askeri bulmak için o tarihten bu yana düzenlenen operasyonlar sonuçsuz kalmıştı.

Ordudan firar ederken ağır silahlar çalan Conings'in tehditleri nedeniyle Belçika'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele koordinatörü virolog Marc Van Ranst ve ailesi güvenli bir yere götürülmüştü. Ayrıca Conings'in camilere saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı Limburg bölgesindeki bazı camiler kapatılmış, bazılarında da sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştı. Conings'in firarından sonra Belçika ordusundaki 30 kadar askerin radikal eğilimleri nedeniyle takip edildiği, Conings'in bunlardan biri olduğu açıklanmıştı. Buna rağmen özel eğitimli askerin neden silahlara erişimine izin verildiği eleştiri konusu olmuştu.

Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu

İntihar, Belçika, Terör, Asker, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu - Son Dakika Dünya


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