Belçika'da halk nükleer savaş korkusuyla bir günde 32 bin iyot tableti aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika'da halk nükleer savaş korkusuyla bir günde 32 bin iyot tableti aldı

01.03.2022 19:37
Belçika'da halk nükleer savaş korkusuyla bir günde 32 bin iyot tableti aldı

Belçikalılar, nükleer savaş korkusuyla eczanelere giderek ücretsiz verilen iyot tabletlerinden bir günde 32 bin adet aldı.

Belçikalılar, nükleer savaş korkusuyla eczanelere giderek ücretsiz verilen iyot tabletlerinden bir günde 32 bin adet aldı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Rusya- Ukrayna savaşı ve Çernobil nükleer santrali yakınındaki çatışmalardan duyulan endişeyle dün eczanelerde 32 bir 483 iyot tableti ücretsiz şekilde halka dağıtıldı.

Çok sayıda kişinin eczanelere gitmesi üzerine Federal Nükleer Kontrol Kurumu açıklama yaparak Ukrayna'daki durumun iyot tabletleri alınmasını gerektirecek seviyede olmadığını bildirdi.

Kurumun açıklamasında, "İyot tabletleri eczanelerde ücretsiz şekilde alınabilir ancak şu aşamada buna gerek yok. İyot tabletleri sadece yetkili makamların tavsiyesiyle alınmalıdır." uyarısı yapıldı.

Belçika'da en son 2018'de hükümetin nükleer risklere karşı bilgilendirme kampanyası yaptığında bu kadar fazla iyot tableti eczanelerden halka dağıtılmıştı.

Ukrayna'daki savaşta geçen hafta çatışmaların Çernobil nükleer santrali yakınlarına varması, hafta sonunda da Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer caydırıcılık güçlerini alarm seviyesine çıkarması iyot tabletlerine bir kez daha rağbeti artırdı.

İyot tableti neye yarıyor?

Nükleer bir kazada veya patlamada radyoaktif iyot havaya yayılabiliyor ve kirli hava teneffüs edildiğinde ya da yiyecek ve içecek vasıtasıyla alındığında radyoaktif iyot tiroit bezlerine yerleşebiliyor.

İyot tabletleri tiroit bezini radyoaktif iyotlara karşı koruyor ve tiroit kanseri riskini azaltıyor. İyot tabletleri yalnızca radyoaktif iyotlara karşı koruyor, diğer radyoaktif maddelere karşı koruma sağlamıyor.

İyot tabletlerinin mutlaka sadece yetkili makamların tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor.

YORUMLAR
500
İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı Belçika siber saldırıda Rusya için Ukrayna'dan sonra iki numaralı hedef Belçika siber saldırıda Rusya için Ukrayna'dan sonra iki numaralı hedef

Nükleer, Ukrayna, Belçika, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da halk nükleer savaş korkusuyla bir günde 32 bin iyot tableti aldı - Son Dakika


Son Dakika
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
19:24 "Çiftlik Bank" davasında yeni gelişme! Tosuncuk'tan akıl almaz savunma: Bank kelimesini oturak anlamında kullandım
19:15 Cristiano Ronaldo yarı çıplak duş aldı! Canlı yayında 700 bin kişi izledi
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 19:43:19. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika'da halk nükleer savaş korkusuyla bir günde 32 bin iyot tableti aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement