Son Dakika Haberleri: Belçika'da Hava Trafiği 10 Saat Durdu

Belçika'da Hava Trafiği 10 Saat Durdu

1 saat önce

BELÇİKA'da Sosyalist FGTB, Hıristiyan CSC ve Liberal CGSLB sendikalarının Hava Trafik Ajansı Skeyes yetkilileriyle yaptıkları görüşmeden bir sonuç çıkmayınca Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu greve gitti.

Belçika'da Hava Trafiği 10 Saat Durdu, System.String[]
BELÇİKA'da Sosyalist FGTB, Hıristiyan CSC ve Liberal CGSLB sendikalarının Hava Trafik Ajansı Skeyes yetkilileriyle yaptıkları görüşmeden bir sonuç çıkmayınca Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu greve gitti. Dün gece Türkiye saati ile 00.00'da başlayan grev, bu sabah saat 10.00'da sona erdi. Grev nedeniyle 10 saat boyunca uçuş gerçekleştirilmedi.

CHARLEROI'DE 16 UÇUŞ ERTELENDİ

Belçika'nın Valon kentindeki Brüksel Güney Charleroi Havaalanı'nda 16 uçuş ertelendi. Brüksel, Oostende- Brugge ve Liege Havaalanlarında ise uçuşlar dönüşümlü olarak gerçekleştirilemedi.

ACV Sendika Temsilcisi Kurt Callaerts, "Skeyes yetkilileri ile görüşme yaptık, ancak bizi ciddiye almadılar. Bu grev son bir uyarı niteliğinde. Gelecek hafta için yeni bir uzlaşma toplantısı yapılacak. Sorunlarımız ve önerilerimiz ciddiye alınmazsa biz de ne gerekiyorsa onu uygulamakta kararlıyız" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:55 

Belçika, Güncel
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