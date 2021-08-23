Belçika'da hayvan öldürenlere 10 yıla kadar hapis ve 1,6 milyon Euro para cezası

Belçika'da nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı Flaman kesiminde hayvanları öldüren, ya da istismar ve kötü muamelede bulunanlar 10 yıla kadar hapis ve 1,6 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Flaman hükümeti, yürürlükteki Hayvan Refahı Yasası'nın yeterince caydırıcı olmadığını belirterek, hayvanlara eziyet eden kişi ve şirketlere yönelik cezaların, önemli ölçüde artırılmasını benimsedi.

Belçika'da 2018 yılında değiştirilen Hayvan Refahı Yasası uyarınca, kötü muamele ve istismar suçu işleyenlere 3 aya kadar hapis ve 16 bin euroya kadar para cezası uygulanıyordu.

Ciddi derecede istismar ve ihmal suçunu 3 yıl içinde tekrar edenler ise 18 ay hapis ve 100 euroya kadar para cezasına çarptırılıyordu.

Flaman Hayvan Refahı Bakanı Ben Weyts, yürürlükteki yasanın, hayvanlara eziyet eden kişi ve şirketler için yeterince caydırıcı ve cezalandırıcı olmadığını belirtti.

Belçika medyasına göre, Weyts'in önerisiyle Flaman hükümetinin son bakanlar kurulu toplantısında, hayvanlara kötü muameleye yönelik cezaları önemli ölçüde arttıran bir karar taslağını kabul etti.

Yeni düzenleme ile ilk kez hayvan öldüren, eziyet ya da ciddi istismarda bulunan kişi ve kuruluşlar, 5 yıla kadar hapis ve 800 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Suç 5 yıl içinde tekrar edilirse, cezalar 2 katına çıkarılacak

Yasa ile polise, hayvan istismarcılarını derhal tutuklama yetkisi de verilecek.

Hayvanlara yönelik suçun 5 yıl içinde tekrarı durumunda cezalar 2 katına çıkarılacak. Suçlular, 10 yıla kadar hapis ve 1,6 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Yasa kapsamında mezbahalarda ve çiftliklerde denetimler arttırılacak. Mahkemelere hayvanlara kötü davranan işletmeleri tamamen kapatma yetkisi verilecek.

Flaman hükümeti, köpeklere elektrik şoku veren tasmaların da 1 Ocak 2027'den itibaren tamamen yasaklanmasını kararlaştırdı.

Hayvanlara karşı suç işleyenlere verilen para cezalarından elde edilecek gelir, hayvanlarla ilgili bilinçlendirme kampanyalarına ve bilimsel araştırmalara hizmet eden Hayvan Refahı Fonu'na aktarılacak. Elkonulan hayvanların uygun şekilde barındırılması ve hayvan refahının arttırılmasında da, cezalardan gelecek paralar kullanılacak.

Bakan Ben Weyts, "Hayvanlara kötü davrananlara artık müsamaha göstermeyeceğiz"dedi.

Belçika'daki hayvan hakları örgütleri, yeni düzenlemeden memnun. Örgütlere göre, hayvan istismarına yönelik cezalar kesinlikle abartılı değil.