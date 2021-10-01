Üye Girişi
Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele sürüyor - Son Dakika

Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele sürüyor

01.10.2021 17:52
Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele sürüyor, System.String[]

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, Anayasa Mahkemesinin dini usullere göre hayvan kesimine yasak getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna karar vermesi üzerine süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımayı değerlendiriyor.

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, Anayasa Mahkemesinin dini usullere göre hayvan kesimine yasak getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna karar vermesi üzerine süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımayı değerlendiriyor.

Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, sürecin bu kez AİHM'e taşınmasının değerlendirildiği bildirildi.

Mahkemenin kararının "çok büyük bir hayal kırıklığı" meydana getirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla ne yazık ki tartışmanın merkezinden kaçan bir kısır döngü mantığı yürütmektedir. Özellikle Anayasa Mahkemesi, Flaman ve Valonya yasalarının Müslüman ve Musevilerin inançlarında bulunan gündelik bir dini uygulamasının 'özünü' doğrudan etkilediği gerçeğini görmezden gelmektedir. Sonuçta, Müslüman ve Musevilere göre, hayvan uyuşturulduğu andan itibaren herhangi bir dini kesimden söz edilemez." ifadesi kullanıldı.

Mevcut dini kesim tekniklerinin halk sağlığının korunmasına katkı sağlayan, gıda güvenliği ve hayvan refahı gereklilikleriyle de uyum içinde olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öte yandan, kesim öncesi uyuşturma zorunluluğu, dini azınlıkların haklarını ihlal etme pahasına tek amacı sıradan tüketicinin vicdanını yatıştırmak ve hayvanların endüstriyel mega çiftliklerde birer tüketim nesnesi olarak yetiştirildiği gerçeğini gizlemek olan duygusal ve sembolik bir anlamdan başka bir şey ifade etmemektedir. Uyumlu ve çok kültürlü bir toplumda, yine de bazı önemli sosyal meseleleri, tüm insanları anlamsız bir uygulamaya zorlamadan çeşitli yollarla çözmek mümkün olmalıdır."

Hukukun üstünlüğünün Avrupa'daki "savunmasız dini azınlıklara karşı amansız ve sembolik bir mücadele yürüten popülist hareketlerin artan siyasi ve sosyal baskısına boyun eğmemesi" gerektiğinin altı çizilen açıklamada, hoşgörülü toplumda empati ve karşılıklı anlayışın hakim olması gerektiğinin altı çizildi.

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar bir araya gelerek Valonya ve Flaman bölge parlamentolarında İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklayan kararları Aralık 2017'de Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi dün, yasağı getiren yasaların din özgürlüğü ile uyumlu olduğuna hükmetmişti.

İnsan Hakları, Müslüman, Anayasa, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı 17:51 İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm 17:46 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi 17:39 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak 17:12 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı 16:27 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi

Son Dakika Haberleri
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:24 Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
17:04 Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
16:49 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi
16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı         
17:52
Kaynana, gelinine Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı         
17:50
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin         
17:41
Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi         
17:24
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı         
16:24
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 17:59:16. #1.12#
SON DAKİKA: Belçika'da helal kesim yasağına karşı mücadele sürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement