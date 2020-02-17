Belçika'da hükümet krizi ülke krizine dönüşüyor - Son Dakika

Belçika'da 26 Mayıs 2019'da yapılan genel seçimlerden bu yana yeni hükümet kurulamıyor. Siyasi partiler arasındaki anlaşmazlıklarla tırmanan hükümet krizi, Flamanlar ve Frankofonlar arasında yeni bir ülke krizine doğru yol alıyor.



Daha önce 541 gün boyunca federal hükümet kurulamadığı için siyasi tarihe geçen ve en uzun süre hükümetsiz kalan ülke olma rekorunu elinde bulunduran Belçika, yeni bir siyasi krizin eşiğine geldi. Belçika Kralı Philippe tarafından bugüne kadar görevlendirilen hiçbir siyasetçi hükümeti kuramadı. Flaman ve Frankofon kesimlerden oluşan ülkenin siyasi tablosu yeni bir koalisyon kurulmasını hayli zorluyor. Ülkenin iki kanadından gelen itirazlar sonucu yeni hükümet kurma denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı.



Adalet Bakanı Goens de hükümeti kuramadı



Son olarak ülkenin Flaman kesiminin Hristiyan Demokrat Partisi'nden (CD-V) Kral tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen ve hali hazırda geçici hükümetin de Adalet Bakanı olan Koen Geens, hükümeti kurma görevinden istifa etti. Geens bu görevi süresince ülkenin iki tarafında birbiri ile ortak bir koalisyon kurmayı reddeden Frankofon Sosyalist Parti (PS) ve Flaman milliyetçi partisi olan Yeni Flaman İttifakı'nı (NV-A) ikna etmeye çalıştığını ancak bunun mümkün olmadığı için görevden çekildiğini açıkladı.



Cepheleşme çağrısı



Bu sabah saatlerine kadar hükümet krizi halindeki durum, Yeni Flaman İttifakı (NV-A) Partisinin Flaman partileri olarak güç birliği yapma ve "Flaman cephesi oluşturma" çağrısıyla şekil değiştirdi. Söz konusu çağrıya karşılık veren sosyalist siyasetçiler, benzer bir cepheleşmenin Frankofonlarca da yapılması çağrısında bulundu. Bu cepheleşmenin ülkedeki krizi daha da derinleştireceği şeklinde yorumlar yapılıyor.



Son çare "Vivaldi" koalisyonu



Ülkede yaşanan siyasi tıkanıklığa karşı erken seçim de konuşulmaya başlarken son çare olarak ülkenin iki kesimindeki partileri Flaman NV-A olmaksızın bir araya getirecek son bir koalisyon önerisi üzerinde çalışılıyor. "Vivaldi" adı verilen bu koalisyon ülkenin iki kanadındaki liberal, sosyalist, çevreci ve Hristiyan demokrat partileri içeriyor. Ülkede derinleşen siyasi krize karşı son çare olarak önerilen Vivaldi koalisyonu da gerçekleşmezse ya erken seçim kararı alınması ya da ülkenin mevcut durumunda önemli değişiklikler yapacak yeni bir devlet reformunun gündeme gelmesi söz konusu olacak.



Ülkede nüfus açısından kalabalık olan Flaman kesimin en çok oy alan partisi NV-A, Frankofon Sosyalist Parti (PS) tarafından ırkçı ve anti-demokratik bir parti olduğu gerekçesiyle reddediliyor. - BRÜKSEL