Belçika'da hükümet krizine geçici çözüm - Son Dakika
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Belçika'da hükümet krizine geçici çözüm

6 saat önce

Belçika'da 26 Mayıs 2019'dan bu yana süren hükümet krizi, geçici hükümete 6 aylık özel yetkiler verilerek çözüldü.

Belçika'da hükümet krizine geçici çözüm, System.String[]

Belçika'da 26 Mayıs 2019'dan bu yana süren hükümet krizi, geçici hükümete 6 aylık özel yetkiler verilerek çözüldü.


Belçika Kralı Philippe'nin hükümeti kurma müzakerelerini yürütmekle görevlendirdiği Sabine Laruelle ve Patrick Dewael, önemli bir politik anlaşmaya imza atarak hükümetin kurulamadığı Belçika'daki siyasi krizin geçici de olsa çözülmesini sağladı.


Belçika Başbakanı görevindeyken Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı görevine getirilen Charles Michel'in kurduğu hükümet, 26 Mayıs 2019'da yapılan genel seçimlerden bu yana yeni hükümet kurulamadığı için geçici hükümet olarak görev yapıyordu. Charles Michel'in gidişiyle yerine geçen Maliye Bakanı Sophie Wilmes geçici hükümetin Başbakanlığını yürütüyordu. Alınan bu yeni kararla Wilmes şimdilik 6 ay da olsa güven oyu alarak Başbakan olarak görev yapacak. Söz konusu güven oylamasının geciktirilmeden Federal Parlamento'da yapılması bekleniyor.


Parlamentoda grubu bulunan aşırı sağcı Vlaams Belang ve aşırı sol parti PTB hariç diğer tüm siyasi partilerin destek vermeyi kabul ettiği azınlık hükümetinin ana görevi korona virüs krizinin yönetilmesi olacak. Diğer konularda alınması gereken acil kararları parlamentoya getirmekle görevli olan Başbakan Wilmes, önemli kararları parlamentonun onayına sunacak. Bu çalışma şekli 3 artı 3 olarak toplam 6 aylık bir süreçte uygulanacak. Krizin aldığı seyre göre çalışma şeklinin başarısı yeniden değerlendirilerek, anlaşmaya destek veren partilerce yetki yeniden güncellenebilecek.


Pazar günü varılan anlaşma öncesinde son kez bir kalıcı hükümet kurma denemesinin yapıldığı ancak Frankofon Sosyalist Partinin (PS) reddettiği bildirildi. Bu denemenin başarısız olması üzerine mevcut hükümete destek verilmesi önerisi için ise tüm partilerin temsilcilerinin hükümette yer alması fikrinin gündeme geldiği ancak bunun kabul görmediği belirtildi.


Yeni bir hükümetin kurulamadığı Belçika'da bu kararla yeni hükümet kurma çalışmalarına da 6 ay boyunca ara verilmiş olacak. Bu kriz ortamında seçim olasılığının da askıya alındığı Belçika'da 6 ayın sonunda aynı siyasi tablonun değişmeyip siyasi çözümsüzlüğün kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

Belçika, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
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