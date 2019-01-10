Son Dakika Haberleri: Belçika'da İki Başörtülü Belediye Meclis Üyesi Yemin Etti

Belçika'da İki Başörtülü Belediye Meclis Üyesi Yemin Etti

2 saat önce

Belçika'nın Anvers kentinde ilk defa iki başörtülü belediye meclis üyesi yemin etti.

Belçika'da İki Başörtülü Belediye Meclis Üyesi Yemin Etti, System.String[]
Belçika'nın Anvers kentinde ilk defa iki başörtülü belediye meclis üyesi yemin etti.

Belçika'nın Anvers kentinde ilk kez belediye meclisine seçilen Fas kökenli Yasmia Setta (25) ve Kahadiya Chennouf (34) başörtüsüyle yemin etti. Anvers belediye meclisine ilk kez başörtülü meclis üyesinin girmesiyle beraber İslam karşıtı ırkçı Vlaams Belang (Flaman Çıkarlar) Partisi, 'belediye meclisinde başörtüsü yasaklansın' şeklinde öneri sundu.

Vlaams Belang (Flaman Çıkarlar) Partili Senatör ve Anvers Belediye Meclisi Üyesi Anke Van Dermeersch, "Anvers belediye yönetiminin eğitim ve belediye gişelerinde çalışanlara yönelik başörtü yasağı uygulaması var. Bu yasağın belediye meclisindeki üyelerini de kapsamasını istiyoruz. Bugün burada yılın ilk belediye meclisi oturumunda 2 Müslüman kadının başörtüsüyle yemin etmesine müsaade verilmesi hiç de hoş değil. Belediye meclis üyelerini de başörtü yasağı konusunda oylamaya sunulmasını talep ettim ve talebimiz kabul gördü. Şubat'ta yapılacak olan belediye meclisi oturumunda belediye meclis üyelerine yönelik başörtüsü yasaklanıp yasaklanmayacağı meclis üyelerine sorulacak" şeklinde konuştu.

Alkışlayarak desteklediler

Yasmia Setta ve Kahadiya Chennouf, başörtüsüyle yemin ettiği esnada ırkçıların yuh seslerine karşı alkış vererek destekleyenler de oldu.

PVDA (İşçi) Partili Khadiya Chennouf konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2019'dayız ama hala başörtüsü ile uğraşanlar mevcut. Benim başörtülü olmam kime neden rahatsız ediyor ki? Belediye meclisinin çok kültürlü olmasından neden rahatsızlık duyuyorlar. Bizler Anvers belediye meclisinde, Anverslilerin sorunlarına çözüm bulunması için caba sarf edeceğiz. Başörtüsünden korkmaya hiç gerek yok, başörtülülere terörist gibi damga vuranlar tam ırkçı zihniyetli insanlardır" dedi.

Groen (Yeşil) Partili Yasmia Setta ise, "Belediye meclis üyelerine yönelik kılık kıyafet yasağı uygulamasını istemek demokrasiye saygım yok demektir. Sokakta başörtülü olanları görmek mümkün ama Anvers belediye gişelerinde çalışan başörtülü görmek mümkün değil. Benim başörtülü olmam meclis üyesi olamam mı demek? İnsanlara başörtülülerinin kötü gösterilmesine artık son verilmelidir. Şubat'ta belediye meclis üyelerine yönelik başörtü yasağı için yapılacak olan oylamada inşallah zaferle çıkan taraf oluruz ve başörtüsü yasaklanmaz" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Anvers, Belçika, Güncel
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