Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı - Son Dakika Dünya

Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı

6 saat önce

Çin'in Vuhan şehrinden Belçika'ya getirilen 9 kişiden birinde dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs tespit edildi.

Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı, System.String[]

Çin'in Vuhan şehrinden Belçika'ya getirilen 9 kişiden birinde dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs tespit edildi.


Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Neder-Over-Hembeek askeri hastanesinde test edilen diğer Belçikalılarda herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:38 
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