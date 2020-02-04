Son Dakika › Dünya › Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı - Son Dakika Dünya
Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı
6 saat önce
Çin'in Vuhan şehrinden Belçika'ya getirilen 9 kişiden birinde dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs tespit edildi.
Çin'in Vuhan şehrinden Belçika'ya getirilen 9 kişiden birinde dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs tespit edildi.
Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Neder-Over-Hembeek askeri hastanesinde test edilen diğer Belçikalılarda herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:38
Son Dakika Rusya'da taksi şoförü müşterilerine 'koronavirüs' şakası yaptı Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Fotoğraflarla koronavirüs salgını: Alarm halindeki dünyadan insan manzaraları Karantinaya alınan hastanede duygulandıran görüntü! Anne ve kızı 'uzaktan' sarılmak zorunda kaldı