Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı

Çin'in Vuhan şehrinden Belçika'ya getirilen 9 kişiden birinde dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs tespit edildi.



Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Neder-Over-Hembeek askeri hastanesinde test edilen diğer Belçikalılarda herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.