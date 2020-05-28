Belçika'da ilkokullar tamamen açılıyor - Son Dakika

Belçika'da ilkokullar ve anaokullarının tam kapasite açılması kararı alındı.

Korona virüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu Belçika'da ilkokullar ve anaokullarının tam kapasite açılması kararı alındığı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim Bakanı Caroline Desir, "Belçika'da 2 Haziran'dan itibaren öncelikle anaokullar tam kapasiteyle eğitime başlayacak. Arkasından 8 Haziran'da da tüm ilkokul sınıfları eğitime başlayacak" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayında okulların eğitime ara verdiği Belçika'da aşamalı olarak normale dönüş süreci devam ediyor. İlk olarak 18 Mayıs'ta kısmi olarak yeniden başlayan eğitim, sınırlı bir şekilde ve sadece ilk ve orta dereceli son sınıflarını kapsıyordu. Öte yandan ülkede normale dönüşün ilk aşaması olan 11 Mayıs tarihinin sonrasında 14 günlük kritik eşiğin ardından gelen verilerdeki düşüşün, diğer aşamalara geçiş imkanı sağladığı bildirildi. Alınan bu yeni kararla Belçika'da eğitimde daha kapsamlı bir normalleşme sürecine girilmiş olacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Frankofon Bölge Valonya- Brüksel Federasyonu Eğitim Bakanı Caroline Desir "Alınan yeni karara göre Belçika'da 2 Haziran'dan itibaren öncelikle anaokullar tam kapasiteyle eğitime başlayacak. İlkokul öğrenci ve öğretmenleri için maske takma ve sosyal mesafe kuralları uygulanmayacak. Arkasından 8 Haziran'da da tüm ilkokul sınıfları eğitime başlayacak. İlkokullarda öğretmenlerin maske takması tavsiye edilirken öğrencilere sosyal mesafe şartı uygulanmayacak ancak teneffüslerde sadece sıra arkadaşlarıyla oynamaları istenecek" dedi.

Ülkede orta dereceli okulların kısıtlı eğitimden tam kapasiteli eğitime geçip geçmeyeceğine dair ise herhangi bir karar alınmadı. Bu konudaki olası bir değişikliğin sendikalar ve meslek örgütlerinin de görüşü alınarak ileri bir tarihte olabileceği bildirildi. Okullardaki fiziki koşulların yeterlilik durumu da orta dereceli okullarda eğitimin geleceği konusunda belirleyici olacak.

Öte yandan, Belçika'da korona virüse bağlı olarak can kaybı devam ediyor. Brüksel toplu taşıma şirketi STIB'de çalışan bir şoförün korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede evde çalışma imkanı olanlar için mevcut durumun devam etmesi istenirken, kafe ve restoranlar ise kapalı olmaya devam ediyor. Cami ve Kiliselerin hala kapalı olduğu Belçika'da ibadethaneler konusunda da önümüzdeki günlerde kararların alınması bekleniyor.

Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen son verilere göre son 24 saatte 31 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve bununla birlikte toplan vefat sayısı 9 Bin 388 oldu. Toplam vaka sayısının 57 bin 849 olduğu Belçika'da son 24 saatte 257 vaka tespit edildi. Ülkede halen Bin 60 kişi hastanelerde tedavi görürken bunlardan 208'i yoğun bakımda yatıyor. - BRÜKSEL