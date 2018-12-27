Son Dakika Haberleri: Belçika'da Irkçı Komşuya Hapis Cezası

Belçika'da Irkçı Komşuya Hapis Cezası

45 dakika önce

Belçika'nın Valonya bölgesinde komşusuna saldıran ve ırkçı söylemlerde bulunan kişi, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika'da Irkçı Komşuya Hapis Cezası, System.String[]
Belçika'nın Valonya bölgesinde komşusuna saldıran ve ırkçı söylemlerde bulunan kişi, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika'da Valonya bölgesindeki Huy Ceza Mahkemesi, ilk kez yıl ortasında komşusuna yönelik ırkçı söylemlerde bulunmaktan dolayı 2 bin avro para cezası verdiği kişiye, kısa süre sonra benzer söylemler ve saldırıda bulunması nedeniyle 2 yıl hapis ve bin 800 avro para cezası verdi.

Liege şehrine bağlı Saint-Georges-sur-Meuse bölgesinde yaşayan kişinin Arap kökenli komşusuna "pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunduğu, "tüm ailesini katletmek" ve evlerini yakmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:40 Kaynak: AA

Belçika, Güncel
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