Belçika'da Irkçı Komşuya Hapis Cezası
45 dakika önce
Belçika'nın Valonya bölgesinde komşusuna saldıran ve ırkçı söylemlerde bulunan kişi, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Belçika
'nın Valonya bölgesinde komşusuna saldıran ve ırkçı söylemlerde bulunan kişi, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Belçika'da Valonya bölgesindeki Huy Ceza Mahkemesi, ilk kez yıl ortasında komşusuna yönelik ırkçı söylemlerde bulunmaktan dolayı 2 bin avro para cezası verdiği kişiye, kısa süre sonra benzer söylemler ve saldırıda bulunması nedeniyle 2 yıl hapis ve bin 800 avro para cezası verdi.
Liege şehrine bağlı Saint-Georges-sur-Meuse bölgesinde yaşayan kişinin Arap kökenli komşusuna "pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunduğu, "tüm ailesini katletmek" ve evlerini yakmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:40 Kaynak: AA
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