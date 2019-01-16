Son Dakika Haberleri: Belçika'da Irkçı Partiler Başörtüsü Yasağını Tekrar Gündeme Getirdi

Belçika'da Irkçı Partiler Başörtüsü Yasağını Tekrar Gündeme Getirdi

1 saat önce

Belçika'nın Flaman bölgesinde ırkçı parti üyeleri çok sayıda Türk asıllının yaşadığı Gent kentinde belediye personeline başörtüsü yasağı getirilmesini önerdi.

Belçika'da Irkçı Partiler Başörtüsü Yasağını Tekrar Gündeme Getirdi, System.String[]
Belçika'nın Flaman bölgesinde ırkçı parti üyeleri çok sayıda Türk asıllının yaşadığı Gent kentinde belediye personeline başörtüsü yasağı getirilmesini önerdi.

Belçikalı ırkçı Vlaams Belang Partisi (Flaman Çıkarları) 2013 yılında kaldırılan başörtüsü yasağının geri getirilmesini istiyor. Vlaams Belang üyeleri, Gent Belediye Meclisine belediye personeline başörtüsü yasağı getirilmesi için önerge sundu.

Belçika Federal Milletvekili ve Gent Kent Belediyesi CD&V Partisi (Hristiyan Demokrat) Grup Başkanı Veli Yüksel, "Müslümanlara yönelik nefretin git gide arttığı bu dönemde ırkçı ve aşırı sağ partileri bu durumu siyasi ranta dönüştürme peşindeler" dedi. Yüksel, başörtüsüne yapılan saldırıya tepki gösterdiğini söyleyerek, "İnanç özgürlüğünün ve insan haklarının riayet edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Aşırı sağcı ve ırkçıların, prim yapmak için Müslümanlara ve İslam'a saldırdığına dikkat çeken Yüksel, "Benim için ve partim için inanç özgürlüğü kutsaldır. Herkesi insan hakları ve inanç özgürlüğü çerçevesinde saygıya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

Gent, Belçika, Güncel
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