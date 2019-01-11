Belçika'da Irkçı Polis Açığa Alındı
3 dakika önce
Belçika'da bir polis ırkçı açıklamalarından dolayı açığa alındı.
Belçika'da bir polis ırkçı açıklamalarından dolayı açığa alındı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'in Kuzey bölgesi (Schaarbeek, Sint-Joost, Evere) polisi, Whatsapp'ta Molenbeek'teki Müslüman gençler hakkında ırkçı paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarının ardından açığa alınan polis hakkında iç soruşturma başlatıldı.
Brüksel Kuzey bölgesi polisi tarafından yapılan açıklamada, "Molenbeek'teki sıkıntılı yılbaşı gecesinden sonra, bir polis tarafından Whatsapp grubuna Müslümanlar hakkında kötü paylaşımlarda bulunuldu. Irkçı ve tehditkar polis Whatsapp mesajını sonradan yanlış bir gruba gönderdiğini fark etti. Ancak polis yazdığı ırkçı ve tehditkar mesajı nedeniyle derhal açığa alındı ve hakkında bir soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:02 Kaynak: İHA
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