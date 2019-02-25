Son Dakika Haberleri: Belçika'da Irkçılar Yürüdü, 12 Gösterici Tutuklandı

Belçika'da Irkçılar Yürüdü, 12 Gösterici Tutuklandı

28 dakika önce

Belçika'da aşırı sağ Flamanlar tarafından düzenlenen 'Güvenliğimiz için yürüyelim' sloganı adı altında gerçekleşen yürüyüşte 12 gösterici tutuklandı.

Belçika'da Irkçılar Yürüdü, 12 Gösterici Tutuklandı, System.String[]
Belçika'da aşırı sağ Flamanlar tarafından düzenlenen 'Güvenliğimiz için yürüyelim' sloganı adı altında gerçekleşen yürüyüşte 12 gösterici tutuklandı.

Belçika'nın Flaman bölgesinde yer alan Zeebrugge kentinde aşırı sağ Flamanlar tarafından düzenlenen 'Güvenliğimiz için yürüyelim' sloganı adı altında gerçekleşen yürüyüşte 12 gösterici tutuklandı. Aşırı sağcı 400 kişinin katıldığı yürüyüşte yabancılar aleyhine sloganlar atıldı. Flaman Gençlik Konseyi yönetiminde yer alan aktif aşırı sağ grup Schild&Vrienden kurucusu olan Dries Van Langenhove de yürüyüşte yer aldı.

'Güvenliğimiz için yürüyelim' sloganı adı altında yabancı göçmenler aleyhine yapılan yürüyüşte Langenhove bir konuşma yaptı. Aşırı sağcılar, göstericiler arasından ayrılarak göçmenlerin düzenli olarak barındığı Sint-Donaas kilisesinin arkasına yürüdü. Brugge polisine göre, aşırı sağcılar kiliseye girmeyi planlandı.

Bruges polisi sözcüsü Lien Depoorter, "Taşkınlık yapan 12 kişiyi tutukladık. Tutuklanan 12 kişinin göçmenlere yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları görüldü" dedi.

Aşırı sağ örgütleri hazır bulundu

"Güvenliğimiz için yürüyelim" sloganı adı altında yabancı göçmenler aleyhine yapılan yürüyüşe aşırı sağ eğilimli Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi, Voorpost ve diğer aşırı sağcı grup üyeleri de yer aldı. Dries Van Langenhove, "Bu mahalle yasa dışı suç çeteleri tarafından bir süredir terör eleştiriliyor. Bu yalnızca ihmal edilen bir politikadan kaynaklanıyor. Transit göçmenlerin estirdiği teröre 'dur' demenin zamanı geldi. Bizler ülkemizde göçmenlere istemiyoruz, can güvenliğimiz yok. Brugge Belediye Başkanı transit göçmenleri daha sert davranmalı" dedi.

Flaman 'Aslan' simgesi bayrağı ile Brugge sokaklarında göçmenlere karşı kin ve nefretin şiddete dönüşmemesi için emniyet güçleri tedbiri elden bırakmadı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:37 Kaynak: İHA

Brugge, Van, Belçika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek

Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'da Irkçılar Yürüdü, 12 Gösterici Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]