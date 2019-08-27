Belçika'da ırkçılık tartışması: 'Vahşi' figürü makyajla siyaha boyandı, prangaya vuruldu

Belçika'nın düzenlenen bir halk festivalinde yer alan yüzü siyaha boyanmış 'Vahşi' (le Sauvage) karakteri ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi. Kentin Belediye Başkanı, beyaz bir kişinin makyajla dönüştüğü 'Vahşi' karakterinin şehrin gelenekleri arasında olduğunu savunurken ırkçılık karşıtı gruplar folklorik figürün siyah halkı aşağıladığını ve ayrımcılığı körüklediğini ileri sürüyor.



Belçika'nın Ath kentinde pazar günü düzenlenen halk festivali gösterileri kapsamında beyaz bir aktör, makyajla siyahi 'Vahşi' karakterine dönüştü ve prangaya vurulmadan önce çığlıklar eşliğinde şehir turu attı. Geçit töreni 'Vahşi'nin zincirini belediye başkanına vermesiyle son buldu.