Son Dakika Haberleri: Belçika'da ırkçılık tartışması: 'Vahşi' figürü makyajla siyaha boyandı, prangaya vuruldu
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Belçika'da ırkçılık tartışması: 'Vahşi' figürü makyajla siyaha boyandı, prangaya vuruldu

5 dakika önce

Belçika'nın Ath kentinde düzenlenen halk festivalinde makyajla siyahileştirilen ve bağırarak şehir turu atan 'Vahşi' karakteri ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.

Belçika'da ırkçılık tartışması: 'Vahşi' figürü makyajla siyaha boyandı, prangaya vuruldu, System.String[]

Belçika'nın düzenlenen bir halk festivalinde yer alan yüzü siyaha boyanmış 'Vahşi' (le Sauvage) karakteri ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi. Kentin Belediye Başkanı, beyaz bir kişinin makyajla dönüştüğü 'Vahşi' karakterinin şehrin gelenekleri arasında olduğunu savunurken ırkçılık karşıtı gruplar folklorik figürün siyah halkı aşağıladığını ve ayrımcılığı körüklediğini ileri sürüyor.


Belçika'nın Ath kentinde pazar günü düzenlenen halk festivali gösterileri kapsamında beyaz bir aktör, makyajla siyahi 'Vahşi' karakterine dönüştü ve prangaya vurulmadan önce çığlıklar eşliğinde şehir turu attı. Geçit töreni 'Vahşi'nin zincirini belediye başkanına vermesiyle son buldu.

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Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:30 
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