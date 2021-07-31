Belçika'da işverenler çalışanlarının aşı bilgilerine ulaşmak istiyor

Avrupa'da, kişisel verilerin gizliliği kapsamında bireylerin sağlık durumuna ilişkin bilgilerin açıklanmasının yasak olmasına rağmen, Belçikalı işverenler, çalışanlarının aşı olup olmadığını bilmek istiyor.

İşyerinin güvenliği açsından bunun zorunlu olduğunu savunan işverenlerin talebi, hükümet tarafından önümüzdeki günlerde ele alınacak.

Koronavirüse karşı uygulanan önlemlerin Cuma gününden itibaren büyük ölçüde gevşetildiği Belçika'da, yaklaşık 1,5 yıldır evden çalışan çok sayıda kişi, yeniden iş yerlerine dönmeye başladı.

Çalışanların bir bölümünün, tatillerini riskli bölgeler de dahil, yurtdışında geçirdikten sonra işyerlerine dönmeleri, işverenleri endişelendiriyor.

Uzun süreden beri evde kalan personelin aşı durumuna ilişkin bilgi sahibi olmayan işverenler, ilerleyen süreçte yeni sıkıntılar yaşamamak için, bunu öğrenmek istiyor.

Birçok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede olduğu gibi, Belçika'da da, işverenlerin kendi izni olmadan çalışanların tıbbi bilgilerine ulaşması yasak.

Bu nedenle hükümete başvuran işveren örgütleri, aşı bilgilerinin işyeri ile paylaşılması konusunda bir düzenleme talep etti.

Flaman İşveren Örgütü'ne (VOKA) göre, böyle bir uygulama hem şirketin hem de tüm çalışanların çıkarına olacak. Örgüt, bu bilgilerin mahremiyet çerçevesinde, diğer çalışanların haberi olmadan işverenle paylaşılmasını öneriyor.

VOKA yöneticisi Martine Taeymans, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir işveren olarak işyerinde güvenlik ve esenlikten sorumluyuz ve bu nedenle herkesin güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak için, kimlerin aşılanıp aşılanmadığına dair bir fikir edinmemiz iyi olur" dedi.

İşverenlere göre, Avrupa'da hızla yayılan korornavirüs delta varyantı ve birçok ülkede yeniden bazı önlemlerin gündeme gelmesi, aşı konusunda bir zorunluluğu gerekli kılıyor.

İşverenler: Aşı zorunlu olsun, azınlığın özgürlüğü çoğunluğu tehlikeye atmasın

Kahve üreticisi Miko şirketinin CEO'su Frans Van Tilborg, tüm çalışanlarına aşı olmaları için 1 gün izin verdiklerini ve bunun olumlu karşılık bulduğunu belirtti.

Covid aşısının neden hala zorunlu hale getirilmediğini anlayamadığını söyleyen Belçikalı işveren, "Bir azınlığın özgürlüğü çoğunluğun özgürlüğünü tehlikeye atıyorsa, o zaman önlem alınması gerektiğine inanıyorum. Birkaç kişinin, çoğunluğunu tehlikeye atmaya devam etmesine izin verilmemeli" dedi.

Uluslararası restoran zinciri Le Pain Quotidien'in CEO'su Annick Van Overstraeten da, aşı karşıtı çalışanlarını ikna etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Ancak normal bir hayata geri dönmek istiyorsak, aşıyı zorunlu kılmaktan başka bir seçenek kalmayacak. Bu benim özgürlük anlayışıma aykırı ama korkarım bize kalan tek seçenek bu olacak" diye konuştu.

Belçika federal hükümeti, işverenlerin bu talebini, Ağustos ayı içinde yapılacak Covid Danışma Kurulu toplantısında ele alacak.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, öneriye olumsuz yaklaşmadı. Brüksel'deki kaynaklara göre, hükümet de, aşı konusunda veri paylaşım yasağının, sağlığı koruma göreviyle çeliştiğinin farkında. O nedenle bu konuda bir orta yol bulmaya çalışacağı belirtiliyor.

Belçika'daki bazı şirketler de, aşı olmayan çalışanların işlerini evden sürdürmesine izin verilmesini istiyor. Ancak birçok çevre buna sıcak bakmıyor.

Belçika'da şu ana kadar toplumun yüzde 70'i tam olarak aşılanmış durumda.