Son Dakika Haberleri: Belçika'da itfaiyeci grevi
Son Dakika Güncel Haber

Belçika'da itfaiyeci grevi

1 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de itfaiyeciler, ikramiyelerinde yapılan kesintileri protesto etmek için greve gitti.

Belçika'da itfaiyeci grevi, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de itfaiyeciler, ikramiyelerinde yapılan kesintileri protesto etmek için greve gitti.
Brüksel merkez tren istasyonu önünde toplanan yüzlerce itfaiyeci istasyonunun içinde torpil atarak paniğe neden oldu.
Bir başka itfaiyeci grubu da şehrin farklı yerlerinde bulunan alt geçitleri trafiğe kapattı.
Brüksel polisi, gösteriler nedeniyle özellikle alt geçitlerde trafiğin tıkandığını belirterek, vatandaşlara şehir merkezinden uzak durması çağrısında bulundu.
İtfaiyeciler, şehir merkezinde gösteriler kapsamında bir yatağı önce ateşe verdi, daha sonra söndürdü.
İtfaiyeciler, çalışma koşullarında iyileştirme ve ücretlerinde artış talep ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:30 Kaynak: AA
Brüksel, Belçika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı Son Dakika! Türk-İş, kamu işçileri için 2019 zam talebini Bakan Selçuk'a iletti Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 14:57:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'da itfaiyeci grevi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]