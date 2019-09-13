Son Dakika Haberleri: Belçika'da kaçak silah operasyonu
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Belçika'da kaçak silah operasyonu

7 dakika önce

Belçika güvenlik güçlerinin, ülke genelinde yaptığı operasyonlarda 638 silah ele geçirildi.

Belçika'da kaçak silah operasyonu, System.String[]

Belçika güvenlik güçlerinin, ülke genelinde yaptığı operasyonlarda 638 silah ele geçirildi.

Federal Savcılık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 10, 11 ve 13 Eylül'de 800 polisin katılımıyla çeşitli noktalara baskınlar düzenlendi.

Yasa dışı silah ithalatının hedef alındığı operasyonlarda 638 silaha el konuldu, 205 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen silahlar arasında, yarı otomatik, pompalı ve tabancaların olduğu bildirildi.

Belçika'da ruhsatsız silah bulunduranlar, 1 ila 5 yıl hapis ya da 800 ila 200 bin avro para cezasına çarptırılıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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