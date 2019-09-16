Son Dakika Haberleri: Belçika'da kaçak silah operasyonu: 638 ruhsatsız silah, 51 tutuklama
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Belçika'da kaçak silah operasyonu: 638 ruhsatsız silah, 51 tutuklama

21 dakika önce

Fransa ve Belçika polisinin ortaklaşa çalışması sonucu Belçika genelinde onlarca eve baskın düzenlendi, 638 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 205 kişiden 51'i tutuklandı.

Belçika'da kaçak silah operasyonu: 638 ruhsatsız silah, 51 tutuklama, System.String[]

Belçika'da düzenlenen operasyonlarda 638 ruhsatsız silah ele geçirildi. Fransız ve Belçika polisinin ortak operasyonunda gözaltına alınan 205 kişiden 51'i tutuklandı.


Silah ruhsatı almanın zor olduğu Belçika'da komşu ülke Fransa'dan usulsüz şekilde silah aldığı tespit edilen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Fransa polisinden aldığı bilgiyle ülke genelinde operasyon yapan Belçika polisi çok sayıda eve baskın düzenledi. Bu baskınlarda 638 ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:45 
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