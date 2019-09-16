Belçika'da kaçak silah operasyonu: 638 ruhsatsız silah, 51 tutuklama

Belçika'da düzenlenen operasyonlarda 638 ruhsatsız silah ele geçirildi. Fransız ve Belçika polisinin ortak operasyonunda gözaltına alınan 205 kişiden 51'i tutuklandı.



Silah ruhsatı almanın zor olduğu Belçika'da komşu ülke Fransa'dan usulsüz şekilde silah aldığı tespit edilen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Fransa polisinden aldığı bilgiyle ülke genelinde operasyon yapan Belçika polisi çok sayıda eve baskın düzenledi. Bu baskınlarda 638 ruhsatsız silah ele geçirildi.