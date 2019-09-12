Belçika'da 'kadınların hafif şekilde dövülebileceği' vaaz edilen caminin ruhsatı askıya alındı

Belçika'nın Flaman kesimindeki Leuven kentinde bulunan Al Ihsaan Camii, bir müezzinin, "itaatsizlik eden kadınların hafifçe dövülmesinde sakınca olmadığı" sözlerini içeren vaazının ardından kapatılma aşamasına geldi.

Yeni Flaman İttifakı Partisi'ne (NV-A) mensup Başbakan Homans, caminin Selefi eğitimi desteklediğine dair çok güçlü işaretler bulunduğunu söyledi.

Leuven'de 1976'da açılan cami, 2017 yılı sonlarında, "kadınların dövülebileceğini" içeren bir vaaz nedeniyle tartışmaların odağına oturdu.

Camide görevli bir müezzinin, "itaatsizlik eden kadınların hafifçe dövülmesinde sakınca olmadığı" yönündeki vaazı üzerine, cami ruhsatı geçici olarak askıya alındı.

Cami yönetimi tarafından görevden alınan müezzinin, çocuklara yönelik dersler vermeye devam etmesi üzerine, Flaman hükümeti harekete geçti.

'Selefi dernekler eğitim veriyor'

Başbakan Homans, 26 Temmuz'da caminin ruhsatının iptal edilmesi için resmi işlem başlattığını açıkladı. Başbakana göre, "kadınların itibarsızlaştırıldığı camide", Selefi dernekler eğitim faaliyetleri de düzenliyor.

Homans, caminin Selefi örgütlerle bağı konusunda ciddi işaretler bulunduğunu belirterek, Leuven ve caminin yer aldığı Herent ilçesi belediye meclislerinden görüş istedi.

Herent Belediye Meclisi, Salı akşamı yaptığı toplantıda, Al Ihsaan Camii konusunda görüş bildirmeme kararı aldı. Sağcı Flaman partilerin çoğunlukta olduğu meclisin bu kararı, Başbakan Homans'a destek olarak yorumlanıyor.

Toplantıda, sol muhalefetin, cami ruhsatının iptaline ilişkin sürecin sona erdirilmesi yönündeki talebi reddedildi.

Leuven Belediye Meclisi'nde ise çoğunluktaki sol partiler, ruhsat iptalinin cami ile diyaloğu azaltacağını savunarak, caminin kontrol altında tutulup topluma uyumlu hale getirilmesini istedi.

Sağcı Flaman partileri ise camideki Selefi etkisine dikkat çekerek, Başbakan Homans'a destek verdi.

Homans, belediye meclisleri ve güvenlik makamlarından gelen tavsiyelerin ardından, Al Ihsaan Camii ile ilgili kararını 26 Eylül'den sonra açıklayacak. Caminin ruhsatının iptali, fiilen kapanması anlamına geliyor.

Böyle bir kararın çıkması durumunda Al Ihsaan Camii yasal tanınırlığını kaybedecek ve devlet yardımı alamayacak.

Kuran kursları için araştırma çağrısı

Hollanda'da Selefi mezhebine ait camilerde, kadın ve eşcinsellerin aşağılandığı, Kuran kurslarında "kafirlerin ve eşcinsellerin öldürülmeyi hak ettiği" yönünde sözler söylendiğine dair haberlerin çıkması üzerine, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema da bu görüşlerde ısrar eden camilerin kapatılacağını açıklamıştı.

Belçika'da eski devlet bakanı Zühal Demir, ülkesinde de Hollanda'dakine benzer sorunların yaşandığını söyledi. Demir, sayıları giderek artan Kuran kursları konusunda kapsamlı araştırma yapılması için Devlet Güvenliği Kurumu'na çağrıda bulundu.

Demir'e göre, eğitim müfettişlerinin denetiminden uzak olan Kuran kurslarında "radikal dini öğretiler" çocukları hedef alıyor.