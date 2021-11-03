Belçika'da "Kağıtsızlar" açlık grevine yeniden başlayabileceklerini duyurdu - Son Dakika

Belçika'da yıllardır oturum ve çalışma belgesi verilmeden yaşayan "Kağıtsızlar", hükümetin taahhütleri üzerine sonlandırdıkları açlık grevine, "ihanete uğradıkları" gerekçesiyle yeniden dönebileceklerini duyurdu.

Hükümetle temmuz ayındaki müzakereleri yürüten sözcülerin, başkent Brüksel'in merkezinde Kağıtsızlar'a yaklaşık 7 ay ev sahipliği yapan Beguinage Kilisesi'nin önünde yaptığı açıklamaya göre, bugüne dek yalnızca 2 kişinin başvurusu kabul edildi.

Belçika'nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi'yi "yalancı ve hain" olarak niteleyen Kağıtsızlar, başvuruların kabul edilip edilmemesine göre açlık grevine yeniden başlayacak.

Yasal oturum veya çalışma belgeleri olmadan yaşıyorlar

"Kağıtsız" olarak adlandırılan yaklaşık 150 bin kişi Belçika'da yıllardır yasal oturum veya çalışma belgeleri olmadan yaşıyor.

Birçoğunun oturum talepleri reddedilen Kağıtsızlar'ın yaklaşık 400'ü, seslerini Belçika hükümetine duyurmak için yaklaşık 7 ay söz konusu kilise ile bir üniversite kampüsünde kalmış, son 3 ayında ise açlık grevi yapmıştı.

Kağıtsızlar, Belçika devletinin kendileri için yasal düzenleme yapmasını ve "kaçak" konumdan yasal konuma geçirmesini talep ediyor.

Cezayir, Tunus, Afganistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesinden yıllar önce Belçika'ya gelen bu kişilerin durumu, uzun süredir ülkede tartışılıyor.

Daha önce 2000 ve 2009'da da açlık grevi yapan Kağıtsızlar, o dönemde taleplerine karşılık bulmuş ve yasal olarak sisteme dahil edilmişlerdi.

Ancak halihazırda Belçika hükümeti, oldukça katı bir tutum izliyor.