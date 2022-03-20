Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika
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Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 6 kişi öldü

20.03.2022 22:08
Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 6 kişi öldü

Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu en az 6 kişinin öldüğü, olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtilirken, bilinçli bir eylem olup olmadığı, neden yapıldığı ise...

Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın erken saatlerinde toplanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucu en az 6 kişinin öldüğü, olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtilirken, bilinçli bir eylem olup olmadığı, neden yapıldığı ise hala araştırılıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere La Louviere bölgesinde saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi.

Mevcut aşamada olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığı belirtildi. Ancak bilinçli bir eylem olup olmadığı, neden yapıldığı ise hala araştırılıyor. Araçtakilerin alkollü olduğu bildirilirken, araştırmalarla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu en az 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin ağır, 24 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı. Yerel basında yer alan bazı haberlerde, ağır yaralananların sayısının 20'den fazla olduğu, 70 kişinin olaydan etkilendiği belirtildi. Ağır yaralılardan birinin komada olduğu, bu nedenle ölü sayısının 7'ye ulaşabileceği ifade ediliyor.

La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirterek, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini kaydetti.

Görgü tanıkları, uzun bir caddede yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla giden aracın fren yapmadan kabalığın arasına girdiğini anlattı.

Olaya şahit olanlardan biri, "Arkamızdan gelen yüksek bir ses duyduk. Araç giderek hızlandı. Bir şeyler olacağını anladık ve araba bir grubun arasına daldı." dedi.

Aracın sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Araçta bulunan iki gencin ise kaçtığı, polis tarafından arandıkları kaydedildi.

Belçika Kralı Phillip, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, olay yeri ve kriz merkezini ziyaret etti.

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Tragger, Belçika, Polis, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da karnaval için toplanan kalabalığa aracın dalması sonucu 6 kişi öldü - Son Dakika
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