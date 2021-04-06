Belçika'da kişilerin kendi kendine uygulayabileceği hızlı Kovid-19 testlerinin satışı başladı - Son Dakika

Belçika'da kişilerin kendi kendine uygulayabileceği hızlı Kovid-19 testlerinin satışı başladı

06.04.2021 15:55
Belçika'da kişilerin kendi kendine uygulayabileceği hızlı Kovid-19 testlerinin satışı başladı, System.String[]

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığından şüphe edenlerin kendi kendine yapabilecekleri hızlı testler eczanelerde satışa sunuldu.

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığından şüphe edenlerin kendi kendine yapabilecekleri hızlı testler eczanelerde satışa sunuldu.

Belçika hükümetinin virüsün yayılmasını takip etmek ve önlemek için test stratejisi kapsamında aldığı kararla hızlı testler şimdilik eczanelerde satılabilecek. Bu testlerin, daha önce sağlık kuruluşlarının uyguladığı PCR testleri ve hızlı antijen testlerinin yanında vakaların tespitinde fayda sağlaması bekleniyor.

Belçika hükümeti, bu tür testlerin eczanelerin yanı sıra Almanya'da olduğu gibi süpermarketlerde de satışına izin verilmesi için daha önce yapılan taleplere sıcak bakmıyor.

Hükümetin testlerden sorumlu yetkilisi Herman Goossens, "bunun iyi bir fikir olmadığını" belirterek, "Kendi kendine yapılan testler şekerleme değil. Eczanelerde satılması sayesinde bu testlerin nasıl kullanılacağını daha iyi açıklama şansımız olacak." dedi.

İlk aşamada iki firma tarafından üretilen testler satışa sunuldu. Testlerin fiyatının 8 avro olacağı bildirildi. Sigorta şirketlerinin bu miktarın önemli bölümünü karşılayacağı ifade ediliyor. Herkesin haftada en fazla iki test kiti almasına izin verileceği kaydediliyor.

Testlerin güvenilirliğinin sağlık kuruluşlarında yapılanlar kadar yüksek olmadığı, pozitif sonuç alınması halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması isteniyor. Negatif sonuç halinde de kişilerin tedbirli davranmayı sürdürmesinin önemli olduğu vurgulanıyor.

PCR Testi, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da kişilerin kendi kendine uygulayabileceği hızlı Kovid-19 testlerinin satışı başladı - Son Dakika


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