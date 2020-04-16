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Belçika'da kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı
6 saat önce
Diplomasinin merkez üssü Belçika'da hükümet ile Milli Güvenlik Konseyi yaptıkları toplantının ardından Belçika genelinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Diplomasinin merkez üssü Belçika'da hükümet ile Milli Güvenlik Konseyi yaptıkları toplantının ardından Belçika genelinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Belçika'da 18 Mart'ta getirilen ve 19 Nisan'a kadar uzatılan sokağa çıkma sınırlamasının 3 Mayıs'a kadar yeniden uzatıldığını bildirdi. Festival ve her türlü organizasyonun 31 Ağustos'a kadar iptal edildiğini bildiren Wilmes, 134 milyon tıbbi maske ve 54 Milyon FFP2 tipinde maske şiparişi verdiklerini belirtti. Wilmes aynı zamanda alınan önlemlerin önümüzdeki haftalarda duruma göre değişiklik gösterebileceğini de belirtti. İnşaat malzemesi, bahçe malzemeleri ve evcil hayvan malzemeleri satan iş yerlerinin 20 Nisan'dan itibaren kısmi olarak açılmasına karar verildi. Belçika genelinde market, eczane ve paket servis yapan restoranlar ise açık.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:15 Kaynak: DHA
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