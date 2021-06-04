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Belçika'da kontrollü normalleşme başlıyor - Son Dakika

Belçika'da kontrollü normalleşme başlıyor

04.06.2021 23:58
Belçika'da kontrollü normalleşme başlıyor, System.String[]

Belçika'da hükümet, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesine karar verirken, ülkede kontrollü normalleşmenin 9 Haziran itibariyle başlaması bekleniyor.

Belçika'da hükümet, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesine karar verirken, ülkede kontrollü normalleşmenin 9 Haziran itibariyle başlaması bekleniyor.

Belçika'da hükümet ve sağlık otoritelerini bünyesinde toplayan ve ülkedeki Covid-19 tedbirleri konusunda yetkili olan Danışma Kurulu yeni kararlar için toplandı. Toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Alexandre de Croo, "Artık geleceğe daha az kaygıyla bakabiliriz" ifadelerini kullandı. Bir önceki Danışma Kurulu toplantısında alınan kararların yeniden ele alındığı toplantıda 9 Haziran itibariyle uygulanması beklenen normalleşme kararlarının uygulanmasına karar verildi. Buna göre, restoranların dış ve iç mekanlarının açılmasına karar verilirken, saat 05.00'te açılacak restoranlar 23.30'a kadar açık kalabilecek.

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte seyahatlere ilişkin birçok soruya da cevap vermesi beklenen Danışma Kurulu'nda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılacak seyahatler için herhangi bir test ya da karantina şartı konulmazken, Türkiye gibi AB dışı ülkelere yapılan seyahatler ise tavsiye edilmemekle birlikte serbest bırakıldı. Kırmızı bölgelerden dönüşlerde ya en son 15 gün önce aşı olmuş olmak ya da en fazla 72 saat öncesinde negatif PCR testi ibraz edilmesi istenecek.

Ülkede uzaktan çalışma ilkesinin devamına karar verilirken haftada bir gün işyerinde çalışma şartı kuralına devam edilecek. Ülkede büyük çaplı eğlence toplanmalarına da izin verilecek ancak giriş ve çıkışlarda PCR testi uygulanacak. Dini mekanlarda içeride 100 ve dışarıda 200 kişiye kadar ibadete izin verilirken kişisel davetler ve düşünler kapalı mekanda 50 kişi ile sınırlı olacak. Ülkede spor etkinlikleri ve gençlik kampları kontrollü şekilde açılacak.

Ailelere uygulanan sosyal çember uygulaması sona ermesine rağmen buluşma başı 4 kişi sınırı devam edecek. Eğitim konusunun ele alınmadığı Danışma Kurulu, 11 Haziran'da yeniden toplanacak ve 1 Temmuz sonrası süreci karara bağlayacak. - BRÜKSEL

Belçika'da kontrollü normalleşme başlıyor
Belçika'da kontrollü normalleşme başlıyor

Koronavirüs, Hükümet, Haziran, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belçika'da kontrollü normalleşme başlıyor - Son Dakika


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