Belçika'da korona kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika
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Belçika'da korona kaynaklı ilk ölüm

6 saat önce

Avrupa'da hızla yayılan korona vak'ası nedeniyle Belçika'da ilk can kaybı yaşandı.

Belçika'da korona kaynaklı ilk ölüm, System.String[]

Avrupa'da hızla yayılan korona vak'ası nedeniyle Belçika'da ilk can kaybı yaşandı.


Çin'den ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü Avrupa'da etkisini arttırıyor. Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona kaynaklı ilk can kaybının meydana geldiği açıklandı. Hayatını kaybeden hastanın 90 yaşında olduğu aktarıldı.


Moldova da eğitime 2 haftalık korona engeli


Çin'den İran'a, İtalya'ya, ABD'ye yayılan virüs nedeniyle Avrupa ülkeleri de önlemlerini arttırıyor. İtalya'nın tamamen karantina altına alınmasına neden olan korona virüsü nedeniyle pek çok ülkede etkinlikler ve müsabakalar ertelendi ya da iptal edildi. Moldova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona nedeniyle ülkedeki tüm okulların iki haftalığına kapatıldığı kaydedildi.


Moldova'da bugüne kadar 3 korona vak'asının görüldüğü ifade edilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.


Güney Afrika'da 6 vak'a daha


Güney Afrika Sağlık Bakanlığı yetkililer, ülkedeki korona vak'alarına ilişkin son güncellemeleri paylaştı. Ülkede 6 yeni vak'anın daha görüldüğü aktarılan açıklamada, korona vak'ası sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Korona virüsü tespit edilen 6 kişinin de İtalya, Almanya, Avusturya, Portekiz'i ziyaret ettiği bildirildi.


Bahreyn'de 77 yeni vak'a


Bahreyn Sağlık Bakanlığı 77 korona virüsü vak'asının daha tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık tüm yeni vak'aların, İran'dan tahliye edilen Bahreyn vatandaşları olduğunu bildirdi.


Ülkedeki korona vak'ası sayısı 189' yükselirken, 165 Bahreyn vatandaşı İran'dan tahliye edilmişti. - BRÜKSEL

Belçika, Moldova, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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