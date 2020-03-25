Belçika'da koronavirüs nedeniyle 306 tutuklunun izinli çıkış süresi uzatıldı

Belçika hükümeti, cezaevlerinde mahkumları ve çalışanları koronavirüs (Covid-19) salgınından korumak amacıyla 306 tutuklunun izinli çıkış süresinin en az 5 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.



Bu uygulamadan faydalanan mahkumların hafif suçlardan dolayı içeri girdiği, cezaevi süreçlerinin bitmek üzere olduğu ifade edildi.