Son Dakika › Dünya › Belçika'da koronavirüs nedeniyle 306 tutuklunun izinli çıkış süresi uzatıldı - Son Dakika Dünya
Belçika'da koronavirüs nedeniyle 306 tutuklunun izinli çıkış süresi uzatıldı
6 saat önce
Belçika hükümeti, cezaevlerinde mahkumları ve çalışanları koronavirüs (Covid-19) salgınından korumak amacıyla 306 tutuklunun izinli çıkışlarının en az 5 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Belçika hükümeti, cezaevlerinde mahkumları ve çalışanları koronavirüs (Covid-19) salgınından korumak amacıyla 306 tutuklunun izinli çıkış süresinin en az 5 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Bu uygulamadan faydalanan mahkumların hafif suçlardan dolayı içeri girdiği, cezaevi süreçlerinin bitmek üzere olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:32
Son Dakika Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı