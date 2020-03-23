Belçika'da koronavirüs nedeniyle konut kredisi ödemelerine erteleme - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Belçika'da koronavirüs nedeniyle konut kredisi ödemelerine erteleme - Son Dakika Ekonomi

Belçika'da koronavirüs nedeniyle konut kredisi ödemelerine erteleme

6 saat önce

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik olarak etkilenenlerin konut kredisi ödemeleri eylül ayına kadar ertelendi.

Belçika'da koronavirüs nedeniyle konut kredisi ödemelerine erteleme, System.String[]

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik olarak etkilenenlerin konut kredisi ödemeleri eylül ayına kadar ertelendi.

Belçika Maliye Bakanı Alexander de Croo, koronavirüs krizi nedeniyle alınan yeni ekonomik tedbirleri açıkladı.

Koronavirüs krizinin ekonomik sonuçları ile mücadele konusunda finans sektörü ile federal hükümet arasında anlaşma sağlandığına işaret eden Croo, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mali zorluklar yaşayanların konut kredisi ödemelerinin eylül ayına kadar ertelendiğini bildirdi.

Krizden etkilenen, farklı krediler kullanmış şirket ve serbest meslek sahiplerinin de çeşitli ödemelerini erteleyebileceklerini belirten Croo, kredi borcu olanların banka şubelerine giderek ödemelerini erteleyebileceklerini kaydetti.

Croo, ekonomi toparlanana kadar işletmelere yeni kredi sağlanması amacıyla finans sektörüne yönelik 50 milyar avroluk bir kredi garanti fonu kurulacağını da sözlerine ekledi.

Koronavirüs, Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:42 Kaynak: AA

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