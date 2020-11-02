Belçika'da koronavirüs önlemleri kapsamında mağazalar kapatıldı - Son Dakika

Alışveriş merkezinden detaylar

Kapatılan mağazalardan detaylar

Şehir merkezinden detaylar BRÜKSEL - Belçika'da hızla artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarını azaltmak için bugünden itibaren ülkedeki süpermarketler, bakkallar, eczaneler gibi halkın sıkça ihtiyaç duyduğu yerler dışındaki tüm mağazaların en az 1 Aralık'a kadar kapatılmasına karar verildi.

İnternet üzerinden veya telefonla satış devam edebilecek. Müşteriler mağazaya gidip siparişlerini içeri girmeden alma imkanına sahip olacak.