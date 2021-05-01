Belçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı - Son Dakika
BBC

Belçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı

01.05.2021 22:17
Belçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, koronavirüs önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen dans partisi yine olaylı sona erdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, koronavirüs önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen dans partisi yine olaylı sona erdi. Polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği topluluk, yumurta, taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Brüksel'in merkezindeki "Bois de la Cambre" parkında başlayan ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylar, civardaki sokaklara sıçradı.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniye uzun süredir işlerini yapamadıklarını belirten bir grup etkinlik sektörü çalışanı, Bois de la Cambre'de 1 Nisan'da "La Boum Dans Festivali" düzenleme çağrısı yapmıştı.

Şaka olarak duyurulan etkinliğe 5 binden fazla kişinin katılımı nedeniyle olaylar çıkmış, çok sayıda polis ve katılımcı yaralanmıştı.

Etkinlik sektörü çalışanları, sosyal medya üzerinden 1 Mayıs'ta, dans festivalinin ikincisinin düzenleneceğini duyurdu.





Ancak güvenlik güçlerinin olaylar çıkabileceği uyarısı üzerine, etkinlik çağrısı yapan ve isimlerini açıklamayan sosyal medya kullanıcıları, festivale ilişkin Facebook sayfasını kapattı.

Savcılık ve polisin etkinliğin izinsiz olduğu gerekçesiyle yaptığı "gelmeyin" çağrısına rağmen, Cumartesi öğleden sonra 2 binden fazla kişi Brüksel'in merkezindeki parkta toplandı.

Brüksel polisi, etkinliğin yapılacağı parka 50'şer kişilik ekiplerden oluşan 750 polis sevketti. Parkın çevresine İnsansız hava araçları ve polis köpekleri de konuşlandırıldı.

Futbol taraftarları da destek verdi

Koronavirüs önlemlerini protesto eden gruba, futbol taraftarları da destek verdiği etkinlikte, çok sayıda kişi müzik eşliğinde dans edip, şarkı söylemeye başladı.

Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan topluluğa, "sağlık önlemlerine uymadıkları" gerekçesiyle akşam saatlerine doğru polis müdahale etti.

Polisin "dağılın" uyarısına taş, yumurta ve havai fişeklerle karşılık veren topluluk, zaman zamanda tekme ve yumruklarla polisle çatıştı. Polis, parkı boşaltmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.





Başına tazyikli su isabet eden bir katılımcı bilinç kaybı yaşadı. Müdahale sırasında çok sayıda kişi yaralandı.

Ağaç dallarıyla barikatlar kuran topluluk, parkın karşısındaki alanda büyük bir ateş yaktı. Tamamen siyah giyinmiş birkaç yüz gösterici, civardaki sokak aralarında polisle çatışmaya devam etti.

Olay yerine takviye polis ekipleri gönderildi. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Polise göre, olaylara karışan bir kişide ev yapımı bir patlayıcı da ele geçirildi.





Brüksel merkezindeki huzursuzluk uzun süre devam etti.

Kentte 1 Nisan'da düzenlenen etkinliğin ilkinde, çıkan olaylar sonucu aralarında 26 polisin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı. Müdahale sırasında 7 polis atının da yaralandığı açıklanmıştı.

Belçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı
Belçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı
Belçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı
Belçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı

Koronavirüs, Brüksel, Belçika, Dans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı         
00:43
Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti         
00:03
Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır         
23:34
Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil         
23:23
Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti         
18:35
Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı         
16:11
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
Hindistan'da Hindistan'da "Bizi koronadan koruyamadılar" diyen halk putları kırmaya başladı         
11:19
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 05:18:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement