Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor - Son Dakika

Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor

6 saat önce

Marketten detaylar Raflardan detaylar Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyorBRÜKSEL (AA) – Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marketlerdeki makarna ve kişisel temizlik malzemelerinin yer aldığı raflarda ürünlerin tükendiği görüldü.

Marketten detaylar

Raflardan detaylar

Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor

BRÜKSEL (AA) – Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marketlerdeki makarna ve kişisel temizlik malzemelerinin yer aldığı raflarda ürünlerin tükendiği görüldü.

Belçika'da tespit edilen vaka sayısı 153 artarak 556'ya çıktı. Ülkede alınan katı tedbirler sonucu okullar, kafeler, restoranlar ve eğlence mekanları 3 Nisan'a kadar kapatılacak. Belçika Diyanet Vakfı da tedbir amacıyla camilerde vakit ve cuma namazları, cami, dernek ve kültür merkezlerinde düzenlenen bütün kurslar, toplantı ve faaliyetlerin yeni bir talimata kadar iptal edildiğini duyurdu.

Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor

Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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