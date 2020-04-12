Belçika'da koronavirüs protestosu

Adil'in ölümünün ardından çıkan olaylar sonrasında Adil'in ailesi protesto eden gençlere çağrıda bulunarak, 'Gençlerden sakin olmalarını ve yasımızı tutmalarını istiyoruz' dedi.

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Ailesi karantinada olan genç, misafirhaneye götürüldü

Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi

Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi