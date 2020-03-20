Belçika'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Belçika'da koronavirüs tedbirleri
25 dakika önce
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 462 artarak 2 bin 257'e ulaştı.
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 462 artarak 2 bin 257'e ulaştı. 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 37 kişiye yükseldi. Toplam hastaneye kaldırılan kişi sayısı ise son 24 saatte 203 artarak 837 oldu. Uyarıların ardından Başkent Brüksel'de kafe, bar, restoran, tiyatro gibi mekanlar ile merkezi caddelerin boş kaldığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:34 Kaynak: AA
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