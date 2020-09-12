Belçika'da Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor - Son Dakika

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının günlük ortalaması 588'e yükseldi.

Haftalık verilerin günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Sağlık Ensitüsünün paylaştığı bilgiye göre, 2-8 Eylül haftasında yeni Kovid-19 hasta sayısının günlük ortalaması bir önceki haftaya göre yüzde 29 artarak 588 oldu.

Böylece ağustosta düşmeye başlayan ancak tatil sezonunun bitimiyle yeniden artışa geçen vaka sayılarındaki yükseliş son 7 günde devam etmiş oldu. Yine aynı dönemde günlük ortalama 23 bin 760 test yapıldı.

Son vakalarla birlikte ülke genelinde bugüne kadar virüs tespit edilenlerin sayısı 91 bin 537'ye çıktı.

Belçika'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 bin 919 olarak kaydedildi.

Ülke genelindeki hastanelerde şu anda 254 kişi Kovid-19 nedeniyle tedavi görürken, bunların 67'si yoğun bakımda bulunuyor.